Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Da sempre, il più stretto alleato e compagno di squadra di Billy Butcher è stato Marvin T. Milk, alias LM, le cui ragioni per odiare i Super sono personali tanto quanto quelle di Butcher. Con l'attesissimo Eroegasmo, tra il sesso tra Super e la più grande carneficina realizzata nello spettacolo di Prime Video, apprendiamo anche un tassello importante di LM - molto diverso dai fumetti.

Nel materiale originale, infatti, LM (che non rivela mai il suo vero nome) si unisce ai Boys per vendicarsi della Vought. Il personaggio è cresciuto ad Harlem in una famiglia povera della classe operaia, e sua madre lavorava in una fabbrica della Vought. Quando la mamma di LM (e molte altre donne) sono state infettate da tracce di Composto V, LM e suo fratello sono nati con il Composto V nel sangue. Mentre LM stava bene, suo fratello è nato mentalmente disabile e alla fine è morto (di questo, ne avevamo parlato qui).

The Boys ci ha raccontato che il padre di LM era ossessionato dallo sconfiggere la Vought tramite l'uso di mezzi legali, una missione che ha perseguito fino alla morte sulla sua scrivania. La serie TV ha lentamente aperto la porta al trauma più profondo che LM ha vissuto, causandogli un OCD e una vita personale problematica. La terza stagione ha rivelato che era Soldatino il diretto responsabile del dolore di LM.

In Eroegasmo LM confida a Starlight che una volta era un ragazzo di Harlem spensierato e fortunato che amava i Super. In effetti, la notte in cui Marvin (questo il vero nome) ha visto Soldatino combattere fuori dalla sua finestra era così felice che ha svegliato suo nonno per vedere l'eroe in azione. Soldatino ha lanciato con noncuranza un'auto sulla casa di Marvin, uccidendo all'istante suo nonno. Poiché si sentiva responsabile della morte di suo nonno, Marvin rimase traumatizzato e iniziò il suo disturbo ossessivo compulsivo. Il padre di Marvin non lasciò perdere la questione, e iniziò a cercare giustizia - che non ottenne mai.

Fonte: Comic Book