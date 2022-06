Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Boys ha finalmente portato sullo schermo uno dei personaggi più folli dei fumetti: La Leggenda. Nelle pagine del materiale originale, La Leggenda era una fonte per Butcher e i Boys che in precedenza ha lavorato alla Vought, e che quindi conosceva i segreti di ogni Super esistente. Il personaggio era inoltre una parodia molto velata di Stan Lee della Marvel. Per la serie TV di Prime Video, tuttavia, La Leggenda di Paul Reiser è chiaramente ispirato da qualcun altro.

Quando nel quinto episodio della corrente stagione incontriamo La Leggenda, è chiaro che conosce già sia LM che Butcher, ma il suo appartamento non è adornato con fumetti o molti cimeli, ma è pieno di foto di Hollywood. Questa versione del personaggio chiarisce che si stava occupando nei film prodotti dalla Vought, in particolare negli anni '70, ed è così che lui e Soldatino sono diventati buoni amici. Quindi se questo non è Stan Lee, chi è? La versione seriale de La Leggenda sembra essere basata sul produttore di Hollywood Robert Evans.

Evans era un tempo il capo della produzione alla Paramount Pictures, lavorando a classici come Rosemary's Baby - Nastro Rosso a New York, Serpico, Un Colpo all'Italiana, Chinatown, Il Grinta e Il Padrino (per citarne solo alcuni). Tuttavia, non è stato privo di molte controversie, essendo stato condannato per traffico di cocaina negli anni '80. Inoltre, c'è la sua autobiografia, The Kid Stays in the Picture.

Quindi, come può essere paragonato con La Leggenda di The Boys? Oltre agli innumerevoli riferimenti alla precedente carica di vicepresidente, vengono anche nominate le sue numerose conquiste sessuali - un'altra cosa che ha in comune con Evans. Non solo, anche La Leggenda sta scrivendo le sue memorie. Non basta? C'è anche una vaga somiglianza dal punto di vista estetico.

Come se tutto questo non fosse abbastanza per convincere lo spettatore, il creatore della serie Eric Kripke lo ha confermato durante un'intervista:

"Nei fumetti Garth Ennis ha decisamente basato La Leggenda su Stan Lee, ma perché Garth viveva nel mondo dei fumetti. I fumetti erano gli enormi media in quell'universo, quindi ha senso che Stan Lee fosse il capo. Ma nel nostro mondo, i film e la televisione sono la principale fonte di media sui supereroi. Quando pensi a un produttore degli anni '70 e '80, fai il nome di Robert Evans abbastanza rapidamente. Paul e io ne abbiamo parlato ed è stato un tributo molto consapevole a Robert Evans".

Il sesto episodio della terza stagione di The Boys sarà incentrato sulla trama dell'Eroegasmo e arriverà su Prime Video il 24 giugno.

Fonte: Comic Book