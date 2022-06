Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso episodio di The Boys ha presentato una scena chiave che prepara il terreno per il finale di serie. Nell'episodio più recente, Butcher e Queen Maeve vivono un'avventura nell'ufficio dei Boys, dove il personaggio di Karl Urban fa alcune affermazioni che chiariscono la direzione dello spettacolo, e i fan del materiale originale firmato Garth Ennis e Darick Robertson probabilmente non saranno troppo sorpresi.

Nell'ufficio, Maeve e Butcher parlano di quanto entrambi detestino profondamente il leader dei Sette; dopodiché Butcher parla del V Temporaneo e di quanto questo gli abbia permesso di abbattere Gunpowder così facilmente. Maeve dice: "Deve essere stato bello", spingendo Butcher a rispondere: "Ho odiato ogni secondo. Il V mi ha reso solamente più...me stesso". Questo porta alla grande rivelazione: "Da un grande potere deriva l'assoluta certezza di essere un vero coglione. Insomma, è questo il punto, no? Siete solo persone, e il Composto V non fa altro che amplificare tutta la merda che hai già dentro di te. Voi siete solo un mucchio di erezioni nucleari ambulanti. Chiaro? E non è solo Patriota, voglio dire, voi dovete morire tutti. Tutti, fino all'ultimo pezzo di merda rimasto".

Questo è un Butcher in uno stato vulnerabile, che mette sul tavolo il suo intero piano a lungo termine: ogni Super deve morire prima di sentirsi realizzato, qualcosa di molto simile al pensiero del Butcher dei fumetti. Come i lettori del materiale originale sanno bene, una volta che Butcher ha completato la sua missione uccidendo Patriota, ci sono ancora diversi Super rimasti: quindi come prosegue la storia? Billy ha inseguito ogni altra persona al mondo che aveva assunto il V, pensando che avrebbe impedito a un potenziale futuro Patriota di ripetere gli stessi eventi. La vera tragedia è che questo lo porta a uccidere alleati e amici, inclusi i Boys e, infine, sé stesso.

Sembra che The Boys stia preparando il terreno affinché ciò accada alla fine della serie, non solo in termini di piani di Butcher, ma anche per l'inevitabile scivolamento di Patriota nella completa follia - cosa recentemente affermata dallo stesso Eric Kripke:

"Si potrebbe descrivere la stagione, essenzialmente, come il lento disfacimento di Patriota. Quindi gli sceneggiatori sanno - e anche Antony Starr, che è una parte importante di questo - che, alla fine, ogni volta che la serie raggiunge il culmine, questo ragazzo diventerà completamente sociopatico e deve essere fermato prima che succeda una Apocalisse. Questo è ciò che stiamo costruendo".

Fonte: Comic Book