All'inizio della terza stagione di The Boys è stato rivelato che Queen Maeve e Butcher hanno effettivamente lavorato insieme per cercare di trovare un modo per uccidere Patriota. Maeve fornisce al leader dei Boys alcune fiale di V-24, cosa che permette a Billy di combattere alla pari contro i Super. Dopo la proficua gita in Russia nell'episodio 5, Maeve porta a Butcher altre scorte di V-24. Sentendosi sconfitti, i due si ubriacano e fanno sesso, cosa che pochissime persone probabilmente avevano previsto.

In una recente intervista, lo showrunner di The Boys ha spiegato il momento intimo tra Butcher e Maeve. Secondo Eric Kripke, l'incontro è ispirato alla scena di Monster's Ball - L'Ombra della Vita, quando i personaggi di Billy Bob Thorton e Halle Berry si incontrano nel loro dolore:

“Gli sceneggiatori hanno parlato di quel momento come se fosse disperato e un po' sudicio, sporco. Abbiamo parlato di Monster's Ball, quando Billy Bob Thorton e Halle Berry hanno un rapporto, ed è sudicio perché entrambi piangono, si vergognano. Quindi, abbiamo parlato molto di come sono entrambi messi così alle strette in quel momento, ed entrambi hanno davvero tanto in comune, sorprendentemente. Odiano Patriota tanto quanto odiano i Super in generale, provano le stesse cose. E questo semplicemente esplode in un rapporto sessuale".

Kripke ha poi raccontato di come Karl Urban si sia ispirato alla scena di sesso tra Jack Nicholson e Jessica Lange ne Il Postino Suona Sempre Due Volte, che lo ha ispirato nella realizzazione del sesso disperato di Butcher e Maeve. Dopo l'avventura, Maeve si è trovata in una situazione ancora più disperata quando Patriota ha sentito l'odore di Butcher su di lei: per questo, è stata rapita da Black Noir. Mentre Starlight temeva che Maeve fosse morta, Ashley le ha raccontato che la Super era stata portata "in un centro di recupero di Malibu". Kripke sembra confermare che Maeve sia viva, ma ha rivelato che i fan dovrebbero essere preoccupati perché "è in una situazione difficile".

Il sesto episodio della terza stagione di The Boys sarà incentrato sulla trama dell'Eroegasmo e arriverà su Prime Video il 24 giugno.

