Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Chi potrebbe essere quel giovane adolescente presente nei sogni di Billy Butcher? Il personaggio di Karl Urban è più disperato che mai nella terza stagione di The Boys. Con l'assistenza segreta di Queen Maeve, Butcher complotta per uccidere finalmente Patriota usando la stessa arma che avrebbe posto fine alla carriera di supereroe di Soldatino. Per fare ciò, deve rintracciare i Rappresaglia, i cui membri sembrano piuttosto restii a svelare i segreti del loro ex leader senza combattere.

Maeve fornisce quindi a Butcher alcuni campioni rubati di V-24. Contemplando la sua prossima mossa dopo aver nascosto il V-24 in un contenitore con le sembianze del suo cane Terrore, Butcher sogna di iniettarsi la sostanza verde per poi essere dissuaso da dei particolari sogni. Prima vede il volto beffardo di Patriota, poi appare un adolescente - interpretato da Jack Fulton - che noi spettatori non abbiamo mai visto, che avverte: "Per favore, fallo per Becca. Questo le spezzerebbe il cuore".

Molto probabilmente, questi è Lenny Butcher, il fratello minore di Billy. Durante una visita a sua zia Judy durante la seconda stagione, è stato rivelato come Billy fosse molto legato a Lenny quando erano bambini, ma anni dopo il fratello minore si tolse la vita - implicitamente a causa del comportamento violento del padre. Non solo il ragazzo nel sogno di Butcher ha un accento britannico, ma ha più o meno la stessa età che probabilmente aveva Lenny quando è morto. Se Butcher aveva una stima così alta di suo fratello, ha anche perfettamente senso che Lenny appaia in sogno a Butcher supplicandolo di non iniettarsi il V-24. The Boys fa trasparire anche un altro indizio: dopo la visione di Patriota, sente il ragazzo misterioso dire: "Butcher, devi fermarti", prima di voltarsi e vedere il giovane sullo schermo della TV. Questa battuta ricorda molto ciò che direbbe anche Hughie (Jack Quaid), e nella seconda stagione zia Judy ha sottolineato quanto Hughie Campbell ricordasse il giovane Lenny. Quindi ha senso che i suoi sogni uniscano la voce di Hughie alla faccia di Lenny.

Dato l'accento britannico, l'unico altro personaggio che il giovane Jack Fulton potrebbe interpretare è lo stesso Billy Butcher, e questo spiegherebbe perché il ragazzo lo implora di farlo "per Becca". Forse questo spettro è l'innocenza interiore di Butcher - la parte che Becca amava - che cerca disperatamente di farsi sentire al di sopra della sete di sangue.

L'episodio indica il personaggio con un generico "Teen", che indica sicuramente che l'identità del ragazzo sarà rivelata in un episodio successivo. Sappiamo che lo spettacolo esplorerà il passato di Billy Butcher, e probabilmente il personaggio di Jack Fulton apparirà di nuovo.

