The Boys 3: le Ultime Novità sul Cast della prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nonostante la fine delle riprese della terza stagione di The Boys, continuano ad arrivare novità per quel che riguarda il cast.

Sono infatti entrati a far parte del cast dello show: Frances Turner (The Man in the High Castle), Kristin Booth (Orphan Black) e Jack Doolan (Marcella). Turber sarà Monique, la moglie di Marvin Milk (Laz Alonso), uno dei componenti della squadra anti-super. Booth e Doolan saranno invece Tessa e Tommy, una coppia di fratelli dotati di superpoteri nota con il nome di TNT Twins.

La terza stagione, oltre a portare avanti le vicende lasciate in sospeso al termine della precedente, si dedicherà anche alla storia della prima generazione di supereroi. In particolare, si concentrerà sulle vicende di Soldier Boy (Jensen Ackles), il primo supereroe al servizio della Vought, che ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale insieme alla sua squadra, nota con il nome di Payback team.

Entrambe le stagioni di The Boys sono in streaming su Amazon Prime Video. Non è chiaro quando la terza stagione sarà presentata in anteprima, ma sembra probabile un debutto nel 2022.

Fonte: Comic Book