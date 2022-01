The Boys 3: Jensen Ackles condivide una Foto di Soldier Boy

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo le ultime novità sulla serie TV The Boys quali la data di uscita della terza stagione e nuovi dettagli sul nuovo spin-off, l'attore Jensen Ackles (Supernatural), uno dei protagonisti dello show, condivide una foto inedita come Soldier Boy.

Is this Soldier Boy or a Jon McNaughton painting? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 — The Boys (@TheBoysTV) January 7, 2022

L'attore Ackles appare in piedi su un mucchio di rottami, con uno scudo in mano. A giudicare anche dalle fiamme dietro di lui, potrebbe trattarsi del campo di qualche battaglia combattuta dalla squadra. L’atteggiamento fiero e spavaldo del personaggio è commentato in maniera ironica da una didascalia tipica dello show:

“È questo Soldier Boy o un dipinto di Jon McNaughton?”.

I fan avevano potuto dare una prima occhiata ad Ackles a maggio, attraverso un’immagine ufficiale condivisa dal set.

Soldier Boy è stato prodotto dalla Vought Industries durante la Seconda Guerra Mondiale e viene quindi considerato il supereroe originale. Appartenente ad un gruppo chiamato Payback, permetterà di approfondire i primi anni dell’industria di supereroi e di scoprire di più sulle origini di Stormfront, la moglie nazista del fondatore Frederick Vought. Il personaggio non sarà l’unico volto nuovo della terza stagione. Nick Wechsler sarà Blue Hawk , Miles Gaston Villanueva interpreterà Supersonic e Sean Patrick Flannery debutterà come Gunpowder. I tre Super non fanno parte dei fumetti originali di Garth Ennis e Darick Robertson ma sono stati ideati esclusivamente per lo show. Il nuovo cast include anche: Laurie Holden (Contessa Cremisi) e Katia Winter come Little Nina, boss della mafia russa.

I primi tre episodi della terza stagione di The Boys saranno rilasciati il 3 giugno sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Fonte: Comic Book