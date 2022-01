Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

In una serie con mutaforma, bambini con occhi laser che squarciano le persone a metà e muri fatti a brandelli da barche in corsa, The Boys ha fissato un livello di follia piuttosto alto. Siamo sicuri che il prossimo capitolo alzerà ancora di più la posta, e una delle star protagoniste lo ha confermato.

In una nuova intervista, Jack Quaid - che interpreta Hughie Campbell nella serie di Amazon Prime Video - ha promesso che le cose saranno "ancora più incasinate" nella terza stagione:

"Penso che questa stagione sia la migliore finora. Ovviamente sono molto di parte, ma è una stagione ancora più incasinata di quelle che abbiamo fatto finora. Penso che affrontiamo molti nuovi territori. Vedrete i nostri personaggi in situazioni totalmente nuove. Sono così entusiasta che le persone lo vedano. Sarà fantastico...io non so cos'altro dire, penso di essermi divertito molto a girare questa stagione, di più rispetto alle altre, perché adesso tutti gli attori e la troupe sono diventati una grande, enorme famiglia. Lo adoro. Ma sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto e non vedo l'ora che i fan lo vedano".

Un modo in cui la terza stagione di The Boys aumenterà sicuramente il suo essere "incasinato", sarà quando vedremo l'episodio sull'Herogasm. Il creatore della serie Eric Kripke ha alluso a lungo a ciò che accadrà nell'episodio, definendolo "la cosa più pazza che abbiamo mai realizzato".

La trama originale del fumetto vede tutti i supereroi della Vought andare in vacanza per una settimana di dissolutezza con quantità assurde di sesso, droghe, alcool e feste. L'episodio che descrive tutto questo sarà il sesto della prossima terza stagione.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Comic Book