Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Boys ha una nuova coppia al potere, ed è quella di cui la star Erin Moriarty non si sarebbe mai aspettata di far parte.

Nel terzo episodio della terza stagione, Patriota ha fatto una dichiarazione sorprendente durante una registrazione di American Hero: lui e la sua nuova co-capitano dei Sette Starlight sono innamorati! #Patrilight

Ovviamente faceva tutto parte di un gioco di potere di Patriota, che è diventato sempre più sconvolto nel corso delle prime tre puntate della stagione, e nemmeno la minaccia del video dell'aereo non poteva tenere sotto controllo il Super. Come ha detto Patriota, se il video dovesse venire rilasciato e lui dovesse perdere tutto, allora non ha nulla da perdere. E mentre preferirebbe essere amato, si accontenta di essere temuto.

Quindi, mentre rivelava i vincitori di American Hero, Patriota ha esercitato il suo potere, prima accogliendo di nuovo Abisso nei Sette, e poi dichiarando l'amore con Starlight. Dopo aver superato lo shock, Starlight ha deciso di stare al gioco di Patriota alzando addirittura la posta e sigillando l'annuncio con un bacio, mentre si conficcava le unghie nel palmo.

Di recente l'attrice ha parlato del nuovo ruolo di Starlight come co-capitano, di quell'inaspettato bacio e di cosa significa tutto questo per la sua relazione con il fidanzato Hughie.

Nell'episodio 1 Starlight diventa il co-capitano dei Sette. In che modo cambia il suo pensiero in termini di potere mentre la stagione avanza? E di cosa è capace?

"Lavora in un ambiente in cui ha visto il potere come qualcosa di cui le persone si approfittano, e il suo potere è esistito in un modo davvero tossico per la Vought. Ma la vede come una potenziale opportunità per impartire finalmente quel cambiamento e fare del bene all'interno della Vought, cosa che ha sempre voluto fare, e prendere determinate decisioni che potrebbero guidare l'azienda in un modo migliore. Quindi, pur essendo davvero in conflitto al riguardo - perché qui sta guadagnando uno status in una società che incarna tutto ciò che sta cercando di combattere - si chiede se può, dall'interno, impartire un cambiamento al mondo e a questa società che gestisce questo mondo immensamente corrotto. La domanda è: nell'ottenere quel potere, che è una minaccia diretta per Patriota, è anche in grado di fare qualcosa mentre è costantemente sotto il controllo di questo supereroe minaccioso, pazzo e malvagio? Vede il potere come un'opportunità e cerca di coglierla al meglio delle sue capacità, e con il progredire della stagione, scopriamo se crede davvero che quella posizione di potere, alla fine, l'aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi, o se è solo per metterla più in alto in una società che disprezza".

In molti modi, è una specie di maledizione mascherata da ricompensa/promozione.

"Assolutamente! E penso che lei lo capisca. Penso che sia doloroso per lei. Ma se funzionerà bene, e se significa che ha più potere, vuole provarci. Sarà in grado di avere un impatto? O renderà Patriota accecato dalla rabbia e le renderà la vita più difficile? Sicuramente è una posizione davvero interessante per lei".

Patriota non è uno che rinuncia facilmente al potere, quindi immagino che questa sarà una nuova dinamica molto pericolosa per Starlight.

"Esattamente. Preferirebbe uccidere la persona che minaccia il suo potere o morire lui stesso piuttosto che arrendersi. Quindi, quando Starlight sarà una sua pari, in termini di minaccia alla sua posizione e al suo potere, ciò comporterà molte ripercussioni e conseguenze per lei".

Patriota che dichiara che lui e Starlight sono innamorati è così folle e incredibile che ti viene da ridere.

"È una cosa che non ti aspetteresti mai una volta che inizi a guardare The Boys dalla prima stagione, ed è pazzesco. Quando l'ho letto sul copione, non me lo aspettavo. Poi l'abbiamo registrato, e ho pensato: 'Oh mio Dio, stiamo raccontando cose che non avrei mai nemmeno previsto, il che è fantastico'. E poi la povera Starlight è costretta a continuare a giocare a un livello più alto. Puoi solo fare tanti sacrifici personali finché non bruci. Quindi è folle, ed è inquietante, ed è così inaspettato. Non mi aspettavo che accadesse, ma è stato così divertente da interpretare perché aggiunge carne al fuoco alla loro dinamica e la complica ancora di più".

Cosa stava pensando Starlight nel dare seguito a quella dichiarazione con un bacio?

"Penso che lo stesse guardando, e la sua intenzione era di dire tipo: 'A questo gioco possono giocare in due. Se hai intenzione di scherzare con me, non ho intenzione di soccombere. Resisterò e giocherò a questo gioco, se lo desideri'. A quel punto, è ancora impegnata nella sua posizione di co-capitano ed è stata convinta da Hughie a continuare a giocare. Quindi pensa che sia quello che deve fare per fare del bene, e quindi considera quel bacio come due cose: lo vede come il suo impegno per il ruolo di co-capitano, e lo vede come una sfida lanciata da Patriota".

Hughie dice a Annie di tener duro in modo che possa tenere d'occhio Patriota, che è assurdo dato quello che Patriota ha fatto passare ad Annie in passato. In che modo questo inizierà a influenzare la relazione tra Hughie e Annie?

"Hughie ha buone intenzioni e la ama davvero moltissimo, ma non credo che nessuno possa capire quanto sia scomodo e spaventoso essere messo in quella posizione ogni singolo giorno, essere al fianco di Patriota. Quindi penso che non si senta considerata da Hughie, e che mentre lei è ancora una volta disposta a fare il possibile per andare avanti col suo obiettivo - nella remota possibilità che questo possa aiutarli a sconfiggerlo - è così a disagio che sente come se ci fosse mancanza di empatia da parte di Hughie, cosa che sicuramente catalizza alcune delle complicazioni nella loro relazione in questa stagione".

Fonte: TVLine