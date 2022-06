Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Da oggi 3 giugno sono disponibili i primi tre episodi dell'irriverente serie TV The Boys sulla piattaforma Amazon Prime Video.

L'anteprima di alcuni critici ha già fatto salire il punteggio su Rotten Tomatoes, raggiungendo il punteggio perfetto!

Creata dallo showrunner Eric Kripke e basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la serie TV dona allo spettatore una versione sfrontata e divertente di ciò che accade quando i supereroi abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene.

Lo show, co-prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg, si è aggiudicato molti riconoscimenti durante i Critics Choice Super Awards nel 2021.

Kripke, in una recente intervista, ha svelato qualcosa sulla terza stagione:

"C'è sicuramente molta follia. Non è un segreto che stiamo facendo un episodio sull'Herogasm dei fumetti, che è un'enorme orgia di supereroi. Stiamo facendo qualcosa nel primo episodio che penso sia la cosa più pazza che abbiamo mai realizzato...e potrebbe essere una delle cose più folli che chiunque abbia mai provato a realizzare".

The Boys, nominata anche agli Emmy, dalla prossima settimana tornerà ogni venerdì con un nuovo episodio, fino al finale di stagione in programma per venerdì 8 luglio, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video.