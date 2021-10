Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo la recente notizia sul futuro della serie TV di successo Ted Lasso, dato che la prossima terza stagione dovrebbe essere l'ultima, si è ipotizzato sulla possibilità di una ulteriore quarta stagione.

Il creatore dello show Bill Lawrence, in una recente intervista, ha parlato del possibile continuo della narrazione, dichiarando che, se si dovesse proseguire, il team di scrittura prenderebbe in considerazione totalmente un’altra storia, e che tutte le trame dell’ AFC Richmond si chiuderanno nella prossima terza stagione:

"Quando abbiamo iniziato, abbiamo tracciato l’inizio, la metà e la fine di un arco di tre stagioni per tutti. Questa storia finirà l’anno prossimo, a prescindere, anche se lo show troverà un’altra storia da raccontare e andrà avanti".

Il regista e sceneggiatore americano Lawrence ha inoltre sottolineato che tutto dipenderà dall'attore protagonista dello show Jason Sudeikis, che sta crescendo il proprio figlio da Londra. Se Sudeikis vorrà tornare per una quarta stagione della serie TV, allora si approfondirà il discorso.

Nel frattempo la serie TV è diventata un successo commerciale e di critica, diventando lo show maggiormente popolare di Apple TV+ con sette Emmy vinti. Sebbene il successo non abbia cambiato i piani, ha sicuramente aperto le porte ad una possibile continuazione della storia.

Ted Lasso è basata sul medesimo personaggio che Sudeikis ha interpretato per la prima volta in una serie di promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports e tratta le vicende di un allenatore statunitense di football americano che si trasferisce in Inghilterra per allenare una squadra di calcio britannica.

La serie TV comedy è disponibile con le prime due stagioni sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: The Hollywood Reporter