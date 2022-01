Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'universo di The Walking Dead si amplierà presto con Tales of the Walking Dead, che ha già iniziato la produzione. Lo show sarà composto da sei episodi e incentrato su personaggi nuovi o già visti nello show principale, inclusi quelli già morti. Secondo alcune speculazioni infatti potrebbe fare ritorno Tyreese WIlliams, il personaggio interpretato da Chad Coleman.

A suscitare interesse è stata una foto sul profilo Instagram di Coleman, che lo mostra in compagnia del regista Michael E. Satrazemis. Quest'ultimo infatti sarà dietro la telecamera del primo episodio di Tales of the Walking Dead, attualmente in lavorazione in Georgia. Non solo, il regista ha già lavorato in passato con l'attore nella quarta stagione dello show principale. La recente attività di Coleman su Instagram mostra l'attore ad Atlanta e dintorni, non lontano dal luogo in cui si svolgono le riprese dello spin-off.

AMC Networks non ha ancora rivelato chi tornerà nel nuovo show, ma lo sviluppatore della serie e produttore esecutivo Scott Gimple ha confermato che l'antologia racconterà nuove storie sui personaggi passati di The Walking Dead.

Ecco una recente dichiarazione di Gimple:

"Stiamo lavorando su cose che riguardano i personaggi del passato. Forse non sarà un'intera serie, ma stiamo cercando di capire ciò che possiamo raccontare. Potrebbe essere la storia di alcuni personaggi all'inizio dell'apocalisse. Siamo molto eccitati".

Tales of the Walking Dead debutterà quest'estate su AMC.

Fonte: Comic Book