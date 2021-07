Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo gli ultimi sconvolgenti avvenimenti che hanno visto Superman costretto a giurare fedeltà al nemico pur di salvare la sua famiglia, la situazione sembra più disperata che mai, ma un inatteso arrivo potrebbe essere determinante per risolvere ogni cosa.

L’ultima serie dell’Arrowverse, Superman & Lois, si sta infatti preparando a ospitare nella prossima puntata David Ramsey, che torna a vestire i panni dell’ex soldato John Diggle a un anno dalla conclusione di Arrow.

Stando alla sinossi dell’episodio, intitolato Through the Valley of Death, Lois (Elizabeth Tulloch) e John Henry Irons (Wolé Parks di The Vampire Diaries) non riescono a trovare un intesa per tentare di fermare Morgan Edge (Adam Rayner) nel modo migliore.

Nel frattempo, Jonathan (Jordan Elsass) spinge il fratello Jordan (Alex Garfin) ad utilizzare i suoi poteri per localizzare il padre, mentre un vecchio amico giunge per dare una mano nella ricerca.

Ramsey, che è stato coinvolto nello show in qualità di regista della settima puntata, dal titolo Man of Steel, ha già fatto una piccola apparizione in Batwoman e in Legends of Tomorrow, ed è inoltre in procinto di comparire anche in The Flash e - prossimamente - in Supergirl.

Il nuovo appuntamento con Superman & Lois e John Diggle è fissato sulla rete The CW per il 13 luglio.

Fonte: Comic Book