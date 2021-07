Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la recente visita a Gotham City nell’ultimo episodio di Batwoman, la nuova tappa del viaggio di John Diggle prevede una fermata nella movimentata Central City: la sedicesima puntata della settima stagione di The Flash si troverà infatti ad ospitare David Ramsey (Arrow).

Stando alla sinossi recentemente pubblicata online, l’ex compagno di Oliver Queen aiuterà il Velocista Scarlatto (Grant Gustin di Glee) nella sua lotta contro Godspeed, consegnandogli un’arma in grado di fermare il villain una volta per tutte.

L’episodio vedrà inoltre il legame instauratosi fra Allegra (Kayla Compton) e Ultraviolet (Alexa Baraja) messo duramente alla prova, mentre Joe (Jesse L. Martin) e Kristin Kramer (Carmen Moore) saranno braccati da un ex collega della donna.

Come anticipato in apertura d’articolo, si tratta della seconda di cinque apparizioni che il personaggio di John Diggle effettuerà nei prossimi episodi degli show dell’Arrowverse, essendo atteso anche in Superman & Lois, Legends of Tomorrow e Supergirl.

La puntata di The Flash, dal titolo P.O.W., che vedrà la presenza di David Ramsey, debutterà sulla rete The CW il prossimo 6 luglio.

Fonte: Comic Book