La prima stagione di Superman & Lois è ormai alle battute conclusive e i fan sono in attesa di conoscere il destino della famiglia Kent, ora che la minaccia dell’Eradicatore si fa sempre più critica e la resa dei conti è più vicina che mai.

Vicina al clou, la serie è al momento in pausa, con il penultimo episodio, dall’esplicativo titolo “The Eradicator”, in uscita il prossimo 10 agosto.

Nel frattempo la rete televisiva The CW, alimentando l’hype dei fan, ha recentemente svelato l’entusiasmante sinossi del finale d’annata e in seguito ha pubblicato online il poster ufficiale, che potete visionare in calce all’articolo.

L’immagine mette in primo piano i protagonisti dello show, dal mitico Kryptoniano (Tyler Hoechlin di Teen Wolf) all’intrepida giornalista Lois (Elizabeth Tulloch), in compagnia dei loro figli, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin).

Il dolce quadro familiare è però funestato dalla presenza di oscure nubi all’orizzonte e da un’inquietante fascio di luce rossa che squarcia a metà l’inconfondibile simbolo della casata degli El.

Nell’attesa puntata conclusiva, che sarà diretta da Tom Cavanagh (volto di ogni versione di Harrison Wells in The Flash), il peggior incubo di Superman prenderà vita e Lois si troverà ad affrontare Leslie Larr (Stacey Farber).

Nel mentre, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) decidono di rimanere per aiutare il generale Lane (Dylan Walsh di Nip/Tuck).

L’appuntamento con l’epilogo della prima stagione di Superman & Lois è fissato per il 17 agosto, ma le avventure degli eroi provenienti da Krypton proseguiranno anche la settimana successiva, con il ritorno di Supergirl.

