Superman & Lois: Svelata la Sinossi del Finale di Stagione

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 13 minuti fa

La rete The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale di Last Sons of Krypton, il finale della prima stagione di Superman & Lois. L’episodio vedrà Superman (Tyler Hoechlin) opporsi al suo fratellastro Kryptoniano Tal-Rho (Adam Rayner), ormai incarnazione vivente di The Eradicator, mentre Lois (Elizabeth Tulloch) dovrà confrontarsi con il braccio destro di Rho, Leslie Larr (Stacey Farber).

L’episodio, scritto da Brent Fletcher e dallo showrunner Todd Helbing, tratto da una storia di Kristi Korzec e Michael Narducci, è diretto dal veterano di The Flash Tom Cavanagh; nonostante la sinossi manchi di informazioni concrete, in essa si legge che “il peggior incubo di Superman prende vita”, il che probabilmente significa che The Eradicator sarà una minaccia per la famiglia del supereroe di Krypton.

È possibile che l’identità segreta di Superman possa essere compromessa o minacciata, argomento ricorrente nei fumetti negli ultimi anni, e già considerato precedentemente nella stagione come la più grande minaccia per la sua famiglia.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, il che apre a tantissime possibilità: potrebbe succedere qualcosa di terribile, e la stagione potrebbe concludersi con un cliffhanger. È difficile immaginare quanto la posta in gioco si alzerà quando la serie ritornerà il 10 agosto dopo la pausa, con un episodio intitolato semplicemente The Eradicator.

Di seguito la sinossi ufficiale.

Last Sons of Krypton

"Finale di stagione diretto da Tom Cavanagh – Nel finale di stagione ricco di azione, il peggior incubo di Superman (Tyler Hoechlin) prende vita, e Lois (Elizabeth Tulloch) si confronta con Leslie Larr (interpretata dalla guest star Stacey Farber). Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) decidono di rimanere per aiutare il generale Lane (Dylan Walsh). Nell’episodio saranno presenti anche Jordan Elsass, Alex Garfin, Wole Parks e Adam Rayner. L’episodio è stato diretto da Tom Cavanagh, storia di Kristi Korzec e Michael Narducci, sceneggiatura di Brent Fletcher e Todd Helbing. Ogni episodio di Superman & Lois sarà disponibile in streaming sull’app The CW e su CWTV.com il giorno successivo alla messa in onda".

Last Sons of Krypton verrà trasmesso in America il 17 agosto.

Fonte: Comic Book