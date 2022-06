Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 26 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre il secondo arco narrativo si è concluso il 28 giugno, con la trasmissione sulla rete The CW dell’episodio finale, è già tempo di pensare a cosa il futuro avrà in serbo per i protagonisti di Superman & Lois.

La serie infatti ha da tempo ricevuto il rinnovo per una terza stagione, le cui riprese devono ancora iniziare, quindi è logico che i dettagli in merito siano ancora estremamente esigui.

Nonostante ciò lo showrunner Todd Helbing aveva già anticipato che la presenza di John Diggle (David Ramsey) nella recente puntata conclusiva avrebbe avuto legami con il futuro villain che ostacolerà l’Uomo d’Acciaio, e ora è tornato a parlare del percorso che si prospetta per uno dei personaggi e stiamo parlando di Jordan Kent (Alex Garfin).

Come ha potuto constatare il pubblico, il figlio di Clark, rispetto al fratello Jonathan, ha ereditato gli eccezionali poteri della stirpe kryptoniana, iniziando in questo modo a seguire le orme paterne e intraprendendo una strada che lo porterà ad assumere il ruolo di Superboy.

Rispondendo dunque ad una domanda se il giovane eroe avrà un vero costume nei nuovi episodi, o se invece continuerà ad indossare una semplice felpa con cappuccio come fatto finora, Helbing ha dichiarato che al momento manterrà ancora il secondo outfit:

“Penso che per ora si mostrerà con felpa e cappuccio...ma a un certo punto, si chiamerà Superboy e in seguito si taglierà i capelli. Troveremo il modo giusto, o quello che riteniamo sia migliore, affinchè questi passaggi avvengano con gradi. Sarei stupito se guardando la premiere della terza annata lui fosse già acconciato e vestito per essere Superboy”.

Non resta quindi che attendere le prossime puntate per assistere all’evoluzione del ragazzo.

Fonte: Screen Rant