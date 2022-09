Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Secondo recenti dichiarazioni, Superman & Lois ha scelto la star di The Orville Chad L. Comelan come uno dei principali villian per la terza stagione. La notizia è stata confermata durante il DragonCon di qualche giorno fa da David Ramsey, che interpreta John Diggle nella serie TV. L'attore non ha ancora reso noti dettagli specifici sulla trama.

Il finale della seconda stagione si è concluso con Diggle che incontra John Henry, affrontando la questione "Bruno Manheim", che è stato coinvolto in una serie di azioni illegali, per cui per i fan potrebbe essere abbastanza semplice indovinare chi potrebbe interpretare Coleman.

Lo spettacolo, nel corso dei mesi, ha subito importanti cambiamenti, a cominciare dalla notizia secondo cui Jordan Elsass non sarebbe tornato nella terza stagione riprendendo i panni di Jonathan Kent, dichiarando di star dando priorità alla sua salute mentale:

"Sono state settimane difficili, come puoi immaginare...dopo tutto quello che è successo dopo la seconda stagione. So di essere stato tanto atteso per la terza. Ad ogni modo sto dando priorità al 100% alla mia salute mentale. Sono al limite, sono stati anni difficili. Ho bisogno di un po' di tempo per me stesso, sto ancora pensando se andare avanti a recitare o meno. Potrei prendere una direzione diversa, questo sicuramente potrebbe deludere tante persone".

Superman & Lois dovrebbe tornare con la terza stagione nel 2023.

