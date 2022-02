Superman & Lois 2x06: pubblicate le Foto dell'Episodio Inedito

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la recente pubblicazione del promo ufficiale, la rete televisiva The CW ha condiviso online alcune foto tratte dal sesto episodio della seconda stagione di Superman & Lois.

Mentre il video aveva principalmente puntato l’attenzione sulla nuova minaccia che incombe sulla vita di Clark (Tyler Hoechlin di Teen Wolf) e di tutta la sua famiglia, gli scatti invece si focalizzano sui singoli protagonisti dello show, mostrando semplici scene di vita quotidiana, accostate a quelli che sicuramente si riveleranno come dei momenti salienti.

Se da un lato infatti troviamo Lois (Elizabeth Tulloch), Lucy (Jenna Dewan) e il padre Sam Lane (Dylan Walsh di Nip/Tuck) intenti a godersi dagli spalti una partita di football, dall’altra assistiamo ad un’anticipazione delle conseguenze legate agli eventi della quinceañera di Sarah (Inde Navarrette), in cui è venuta a galla l’infedeltà di Kyle (Erik Valdez).

Con l’intrepida moglie di Superman intenzionata ad indagare maggiormente sulla misteriosa “Inverse Society”, il nuovo episodio, intitolato Tried and True, si preannuncia decisamente ricco di interessanti sviluppi, e per assistervi, non resta che attendere il prossimo 1 marzo.

Fonte: Comic Book