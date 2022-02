Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La rete televisiva The CW ha recentemente rilasciato il promo di Tried and True, il prossimo episodio della seconda stagione di Superman & Lois che pone l’attenzione sul nuovo nemico apparso a Smallville, il potente Bizzarro.

Stando alla sinossi però, oltre al celebre “duplicato” dell’eroe proveniente da Krypton, la puntata si troverà a gestire anche altre importanti storyline dedicate agli altri protagonisti dello show.

Se da un lato infatti Lois (Elizabeth Tulloch) rivelerà a Clark (Tyler Hoechlin di Teen Wolf), che lei e Chrissy (Sofia Hasmik) hanno in programma di approfondire le indagini sull’Inverse Society, dall’altro Lana (Emmanuelle Chriqui) e Sarah (Inde Navarrette) si confronteranno in merito a quanto accaduto durante la quinceañera della ragazza.

Nel frattempo, Jordan (Alex Garfin) noterà qualcosa di sospetto nella borsa dei libri del fratello Jonathan (Jordan Elsass), mentre il tenente Mitch Anderson (Ian Bohen) verrà preso di mira per il deterioramento del rapporto fra il Dipartimento della Difesa e Superman.

L’episodio, diretto da Amy Jo Johnson (Covert Affairs), verrà trasmesso in America il prossimo 1 marzo.

Fonte: Comic Book