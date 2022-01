Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il terzo episodio della seconda stagione di Superman & Lois è ormai in dirittura d’arrivo e mai appuntamento è stato così atteso, in quanto, stando alle parole dello showrunner Todd Helbing (The Flash), verrà finalmente fatta luce sul mistero dietro la creatura presente all’interno delle miniere.

Nel frattempo la rete televisiva The CW ha pubblicato una carrellata di foto, che naturalmente non anticipano nulla sull’imminente rivelazione, concentrandosi invece sugli altri personaggi della serie, fra cui i due protagonisti, Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch), nei cui scatti si percepisce aleggiare su di loro una certa atmosfera di preoccupazione.

Infatti, secondo la sinossi ufficiale, la compagna di Superman si troverà a rivolgersi all’ex generale Lane (Dylan Walsh di Nip/Tuck), dopo che le visioni del marito peggiorano durante le accese discussioni con i figli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin).

Nel frattempo Lana (Emmanuelle Chriqui) condividerà le sue frustrazioni con Kyle (Erik Valdez), mentre Natalie (Tayler Buck) verrà a sapere che suo padre (Wolé Parks, apparso in The Vampire Diaries) non ha mantenuto una promessa che le aveva fatto.

Il nuovo episodio di Superman & Lois, intitolato The Thing in the Mines, verrà trasmesso in America il prossimo 25 gennaio.

Fonte: Comic Book