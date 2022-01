Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La tranquillità della bucolica Smallville sta per essere nuovamente funestata, ma stavolta la minaccia potrebbe essere una delle più impegnative per l’Uomo d’Acciaio e la sua famiglia.

Superman & Lois è finalmente tornata con la premiere della seconda stagione che ha da subito mostrato al pubblico il nuovo personaggio del tenente Mitch Anderson (Ian Bohen di Teen Wolf), che numerosi grattacapi è destinato a portare all’iconico supereroe.

L’episodio ha però riservato proprio nel finale un’incredibile sorpresa, avendo anticipato la possibile apparizione di una delle nemesi più pericolose e letali mai apparse nei fumetti dell’alieno di Krypton: negli ultimi istanti infatti la telecamera mostra un’enorme mano coperta di punte che spunta da una parete della miniera.

Il primo pensiero che sicuramente ha sfiorato la mente di ogni fan è che il nemico in questione altri non fosse che il micidiale Doomsday, e sembra proprio che l’ipotesi in questione, stando alle parole dello showrunner Todd Helbing, potrebbe presto trovare la sua conferma:

“Questo è il nostro omaggio a una classica copertina di Doomsday, in seguito nel secondo episodio ne avrete un maggior assaggio, per poi ottenere la rivelazione completa nel successivo”, ha così dichiarato lo sceneggiatore, il quale aveva già in precedenza annunciato che i nuovi episodi avrebbero portato Superman ad affrontare numerosi antagonisti.

Non resta quindi che attendere le prossime puntate per poter assistere alla comparsa di quello che, per chi non lo sapesse, è stato colui che è riuscito, in una delle storie più iconiche dei comics della DC, a causare la morte dell’eroe stesso.

