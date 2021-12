Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La serie TV dell’Arrowverse Superman & Lois, tornerà per la seconda stagione tra qualche giorno, sulla rete americana The CW.

Nella prima stagione, Clark Kent (Tyler Hoechlin), Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e i loro due figli, alla fine risultano vincitori della guerra contro Morgan Edge/Tal-Rho (Adam Rayner). L'Uomo d'Acciao e la sua famiglia hanno nuove sfide da affrontare nella seconda stagione.

Secondo lo showrunner Todd Helbing, ci saranno degli antagonisti che gli spettatori scopriranno molto rapidamente.

"I fan stanno per conoscere il percorso che stiamo intraprendendo molto rapidamente. In senso molto positivo, il problema che ha Superman è risolvere i problemi che ha come padre. Questo è un cattivo particolare, più parlo più la gente scoprirà chi è. Ma Superman ha a che fare con un nemico che sarà un enorme grattacapo per lui. Ci sono molti cattivi, davvero. Entrambi i cattivi riguardano Clark e Lois personalmente. Iniziamo con un cattivo che è davvero più legato a Superman, mentre prepariamo il cattivo di Lois. Non collaborano, ma conducono in un modo forte questa stagione. Uno di loro sale alla ribalta e, in molti modi, è più potente dell’altro. Ci vorrà tutta la squadra, in un modo diverso rispetto allo scorso anno, per fermare questa personaggio".

Superman & Lois andrà in onda negli USA l'11 gennaio su The CW, nello stesso giorno in cui debutterà la serie TV Naomi.

Fonte: Comic Book