Superman & Lois 2: svelata la Sinossi della Nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo aver svelato il poster ufficiale, The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale dell'episodio intitolato What Lies Beneath, la premiere della seconda stagione della serie TV DC Superman & Lois.

La storia si apre con i personaggi ancora scossi dagli eventi del finale della prima stagione, devono tutti affrontare un cambiamento. Sembra che i problemi di coppia saranno un tema importante, con Lois (Elizabeth Tulloch) e Clark (Tyler Hoechlin) che litigano per ragioni inspiegabili, forse a causa della figlia di Lois proveniente da un’altra Terra, mentre Chrissy (Sofia Hasmik) si adatta alla gestione di The Smallville Gazette con Lois. Anche la relazione di Jordan (Alexander Garfin) e Sarah (Inde Navarrette) è minacciata dal peso sempre significativo dei segreti della famiglia Kent.

Nel frattempo, Kyle (Erik Valdez) è preoccupato per il coinvolgimento di Lana (Emmanuelle Chriqui) con un nuovo candidato sindaco. Infine, John Henry Irons (Wole Parks) e sua figlia Natalie (Tayler Buck) tentano di fare di questa nuova Terra la loro casa.

Il primo episodio è diretto da Gregory Smith e scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing.

Superman & Lois andrà in onda negli USA l'11 gennaio su The CW, nello stesso giorno in cui debutterà la serie TV Naomi.

Fonte: Comic Book