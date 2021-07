Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Sofia Hasmik, che nella serie TV Superman & Lois interpreta il ruolo della giornalista Chrissy Beppo dello Smallville Gazette, è stata promossa come regular per la prossima stagione. Lo show è stato rinnovato per un secondo capitolo a meno di un mese dopo il debutto.

Chrissy Beppo si è presentata come la più grande fan di Lois per poi emergere come una giornalista ammirevole, intrepida e con la capacità di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato, ed è piaciuta molto agli spettatori.

L'attrice newyorkese sta passando un momento di lavoro intenso in quanto è recentemente apparsa nel reboot del 2019 di Mad About You ed ha recitato al fianco di Elle Fanning e Justice Smith nel film All The Bright Places.

Basata sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie TV targata The CW, è sviluppata da Greg Berlanti e Todd Helbing e si sta avvicinando verso la chiusura della prima stagione prevista per il 10 agosto.

Fonte: TVLine