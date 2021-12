Superman & Lois 2: le Foto della nuova Stagione della Serie TV

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 dicembre 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il debutto del nuovo capitolo di avventure dell’Uomo d’Acciaio e della sua famiglia si avvicina sempre di più e ad alimentare l’hype dei fan ci pensa la rete televisiva The CW, che, dopo aver mostrato il primo trailer ufficiale, ha pubblicato una carrellata di immagini tratte proprio dalla premiere.

Negli scatti il pubblico ritroverà alcuni dei volti noti già apparsi nella prima stagione, fra cui i due protagonisti, Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ed Elizabeth Tulloch, interpreti di Clark Kent e Lois Lane, ma anche Erik Valdez e Wolé Parks (The Vampire Diaries), nei panni di Kyle e John Henry Irons.

Le foto però rivelano anche la presenza di due personaggi che molto probabilmente si troveranno a turbare la serenità dell’intera cittadina di Smallville.

Da un lato infatti si può notare la presenza della new entry Ian Bohen (Yellowstone), che interpreterà il tenente Mitch Anderson, la cui ideologia si scontrerà con quella dell’Uomo d’Acciaio, e potrebbe sfociare nell’adattamento di una delle trame più controverse mai apparse nella controparte cartacea.

Dall’altro invece viene mostrata Natalie (Tayler Buck), la figlia dell’intrepida compagna di Superman e dello stesso John Henry Irons proveniente da un universo alternativo, il cui arrivo è conciso proprio con lo scorso season finale.

Mentre in Italia si attende ancora il debutto della prima stagione, vi ricordiamo che la premiere della successiva annata di Superman & Lois è prevista in America per l’11 gennaio.

Fonte: Comic Book