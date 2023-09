Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 agosto 2023

Mentre alcuni protagonisti non vedono l'ora che Stranger Things finisca per potersi concentrare su altri progetti, Joe Keery è uno dei membri del cast con sentimenti contrastanti riguardo al finale della serie TV di Netflix.

Nonostante abbia ammesso che sia giunta l'ora che finisca, l'attore non è molto felice all'idea che tutto stia per finire:

"Sembra che sia giunto il momento. Non sarà facile vederlo concludersi. Voglio dire, devo tutta la mia carriera alla partecipazione a questo spettacolo, e tutte le opportunità che ho avuto da allora sono dovute a questo. Quindi è molto contorto. C'è un senso di sollievo, ma c'è anche un senso di tristezza. Immagino che il mio obiettivo sia semplicemente godermelo il più possibile mentre ci stiamo ancora lavorando, e non dare nemmeno un dettaglio per scontato, perché è stato un viaggio fantastico con persone fantastiche. E poi, una volta finito, andare avanti e provare a trattenere la gioia che abbiamo provato mentre lo stavamo realizzando...Tutto ha un inizio, una parte centrale e una fine. Sarà bello che anche questa storia finisca".

Il co-protagonista di Keery, David Harbour, ha espresso più volte il desiderio di terminare lo spettacolo, paragonandolo a George Clooney che lascia ER - Medici in Prima Linea:

"Penso a George Clooney che lascia ER. Ora lo vediamo solo nei panni di George Clooney, ma c'era un tempo in cui era 'quello di ER che sta facendo un film con Nicole Kidman'. Sto cercando di affrontare un po' tutto questo, ed è complicato - perché non vuoi prenderti gioco delle persone che ti amano per questo progetto che hai realizzato e ami anche tu. Ma allo stesso tempo, in un certo senso, vuoi lasciare il nido. C'è molto altro in me, e voglio che voi lo vediate. Non voglio che la gente mi gridi 'Hopper' per strada ogni cinque minuti per il resto della mia vita".

Le riprese del capitolo finale sarebbero originariamente dovute iniziare all'inizio di questa estate, ma gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA le hanno posticipate a tempo indeterminato.

Mentre è stata annunciata una nuova serie animata legata a Stranger Things, la quinta e ultima stagione della serie TV dovrebbe essere rilasciata nel 2024 su Netflix.

Fonte: Comic Book