Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 aprile 2023

Per ingannare l’attesa della quinta stagione, Netflix ha annunciato ufficialmente la serie animata spin-off di Stranger Things.

Sviluppato da Eric Robles e realizzato da Flying Bark Productions il nuovo progetto vedrà come produttori esecutivi i fratelli Duffer. I due registi e sceneggiatori statunitensi hanno espresso il loro entusiasmo:

"L’avventura continua! Abbiamo sempre sognato Stranger Things in versione animata, alla maniera dei cartoni animati del sabato mattina con cui siamo cresciuti. Vedere questo sogno realizzato ci rende felici. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi!".

I dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti ma è probabile che lo stile possa assomigliare a quello dei cortometraggi animati realizzati nel 2022 da diversi autori e messi insieme in una raccolta chiamata Stranger Morning Cartoons.

La serie TV originale è stata un successo globale e l’universo di Stranger Things è destinato a espandersi ulteriormente. Recentemente infatti è stato annunciato Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo teatrale che debutterà nel West End di Londra entro la fine dell'anno.

La storia è basata su un racconto originale di Matt e Ross Duffer e si concentra sulle versioni più giovani di Jim Hopper e Joyce Maldonado, approfondendo anche la storia delle origini di Vecna.

C'è grande curiosità, inoltre, sul primo spin-off a cui i Duffer stanno lavorando.

Fonte: Variety