Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nelle scorse ore l'account Twitter della writer's room di Stranger Things ha rivelato ciò che i fan possono aspettarsi dalla quinta e ultima stagione, descrivendola in un modo decisamente bizzarro. Secondo il team, infatti, "la stagione 5 sarà come se la stagione 1 e la 4 avessero un bambino. E quel bambino fosse imbottito di steroidi". Pare quindi che grandi cose siano in serbo per il gran finale.

Season 5 is like if season 1 and 4 had a baby. And then that baby was injected with steroids. — stranger writers (@strangerwriters) March 21, 2023

In una recente intervista, Millie Bobby Brown ha raccontato come si sta preparando a dire addio alla famiglia che hanno costruito sul set:

"Sono decisamente pronta. Penso che la storia sia ormai conclusa, ed è sicuramente una storia che ha fatto parte delle nostre vite per molto tempo. Ma sono davvero pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne di nuovi. Sono davvero grata".

Noah Schnapp ha poi affermato che i creatori della serie TV di Netflix avrebbero dovuto di uccidere personaggi come in Game of Thrones. Ovviamente, i fratelli Duffer hanno trovato questo confronto esilarante:

"Devono uccidere qualcuno, siamo decisamente troppi. Ieri sera non siamo riusciti nemmeno a scattare una foto di gruppo perché eravamo in 50. Ho detto, 'Dovete iniziare a uccidere', ma i Duffer non vogliono uccidere nessuno, sono troppo sensibili. Dobbiamo fare come Game of Thrones, dovremmo avere la stessa mentalità".

Per quanto riguarda il periodo di rilascio dell'ultimo lotto di episodi, Finn Wolfhard ha suggerito che potrebbe essere rilasciato a inizio 2025.

Fonte: Comic Book