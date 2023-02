Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Mentre attendiamo notizie concrete sulla trama e la data di uscita della quinta stagione di Stranger Things, l'interprete di Jim Hopper ha espresso i suoi sentimenti per il gran finale.

Mentre per il cast più giovane sarà un duro colpo, considerando che sono cresciuti tutti insieme sul set della serie TV, David Harbour è più preparato per vedere il successo di Netflix concludersi. In un'intervista l'attore ha suggerito che mentre la fine dello spettacolo è oggettivamente agrodolce, la fine significa anche nuovi orizzonti per tutti i soggetti coinvolti, inclusi i fratelli Duffer:

“La cosa divertente è che quando ho iniziato a lavoraci, non avrei mai voluto che finisse. È per questo che lo amo così tanto, penso che sia un grande show. Ora sono passati quasi nove anni dalle riprese della prima stagione, e penso che sia arrivato il momento di finirla. È, ovviamente, tutto molto agrodolce. C'è molta tristezza. Ma siamo tutti cresciuti, è tempo per noi di lasciare quel nido e provare altre cose, progetti diversi. E lasciare che anche i fratelli Duffer provino cose diverse. Voglio dire, quei ragazzi sono molto talentuosi. Voglio vedere cosa si inventeranno dopo. Quindi è agrodolce, ma è decisamente il momento".

Per quanto riguarda il periodo di rilascio dell'ultimo lotto di episodi, Finn Wolfhard ha suggerito che potrebbe essere rilasciato a inizio 2025 - poco dopo il suo 22° compleanno.

Fonte: We Got This Covered