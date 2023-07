Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Nelle scorse ore Apple TV+ ha annunciato che Strange Planet farà il suo debutto globale mercoledì 9 agosto.

Basata sulla graphic novel bestseller, la serie animata per adulti è "uno sguardo esilarante e perspicace a un mondo lontano, ma non dissimile dal nostro. Ambientato in un mondo stravagante di zucchero filato rosa e viola, degli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane quotidiane".

A dare voce ai personaggi saranno Tunde Adebimpe, Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, Danny Pudi e Hannah Einbinder.

Mentre non sono ancora stati resi disponibili ulteriori dettagli sullo spettacolo, ecco una sinossi del fumetto su cui si basa: "Strange Planet ci racconta di un universo adorabile e complesso, in rosa, blu, verde e viola, basato sull'omonima pagina Instagram di incredibile successo. Con numerose nuove vignette, in aggiunta a quelle storiche, questo libro offre uno sguardo tenero ma spassoso su un mondo lontano eppure ancora simile al nostro".

Strange Planet - costituita da 10 episodi - debutterà su Apple TV+ il 9 agosto, con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 27 settembre.

Fonte: Comic Book