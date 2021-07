Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 24 giugno 2021

Mentre la quinta, attesissima, stagione di Rick and Morty ha ufficialmente debuttato lo scorso 20 giugno con la sua premiere, Dan Harmon (Community), co-creatore dell’amato show, sembra essere già alle prese con il prossimo progetto.

Il servizio streaming di Apple TV+ ha infatti ordinato “Strange Planet”, un nuovo prodotto d’animazione basato sull’omonimo fumetto di Nathan Pyle e che vedrà coinvolto lo studio ShadowMachine, i cui crediti sono legati a BoJack Horseman e Robot Chicken.

Stando alla descrizione trapelata, la serie avrà un’atmosfera stravagante e comica, ma narrerà storie dal carattere profondo e intenso con protagonisti alcuni abitanti di un pianeta distante ma non per questo dissimile dal nostro.

Pyle e Harmon saranno coinvolti in qualità di produttori esecutivi, in collaborazione con Alex Bulkley e Corey Campodonico (già insieme per Tuca & Bertie), Steve Levy e Taylor Alexy Pyle, mentre in veste di showrunner è stata designata Amalia Levari.

Fonte: The Wrap