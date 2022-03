Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Con la produzione della terza stagione ormai giunta al termine, la giovane Courtney Whitmore (Brec Bassinger) è pronta per tornare ad affrontare le inedite minacce che le si presenteranno sul cammino, e al suo fianco potrebbe avere un nuovo valido aiuto.

È stato infatti annunciato che Tim Gabriel, apparso in alcuni show come S.W.A.T. e Better Things, ricoprirà il ruolo di Todd Rice, alias Obsidian, nei prossimi episodi di Stargirl.

Stando alla descrizione, il personaggio, figlio della Lanterna Verde Alan Scott e fratello perduto di Jennie (Ysa Penarejo), è LGBTQ e dotato di straordinari e incontrollabili poteri legati alle ombre. Per lungo tempo è stato sulle tracce della sorella, ma prima di riabbracciarla, potrebbe rischiare di essere intercettato dall'Helix Institute e da Mister Bones (doppiato da Keith David).

Nella serie il ragazzo era già stato menzionato, in particolare nel secondo episodio, quando venne mostrata una sequenza flashback sul passato della Jennie: nel momento in cui la giovane aveva infatti lasciato la casa di accoglienza di Milwaukee dove aveva vissuto, le era stata consegnata una scatola contenente una macchinina appartenuta proprio a Todd, nonché l’iconico anello del padre.

Non resta a questo punto che attendere per vederlo in azione sul piccolo schermo, ricordandovi che la terza stagione di Stargirl è attesa per quest’estate.

Fonte: TVLine