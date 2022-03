Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Stargirl è sempre più vicino al ritorno sui nostri schermi: la star della serie Brec Bassinger ha infatti rivelato che la produzione della terza stagione è terminata. Nella didascalia di Instagram di Bassinger, definisce i sei mesi di riprese "la benedizione più grande" e anticipa che per i fan è in serbo "una stagione davvero dannatamente fantastica".

Stargirl vede Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl, Luke Wilson nelle vesti di Pat Dugan, Amy Smart come Barbara Whitmore, Yvette Monreal nei panni di Yolanda Montez/Wildcat, Anjelika Washington nel ruolo di Beth Chapel/Dr. Mid-Nite, Cameron Gellman come Rick Tyler/Hourman, Trae Romano come Mike Dugan, Hunter Sansone nel ruolo di Cameron Mahkent, Meg DeLacy nei panni di Cindy Burman/Shiv e Nick Tarabay come Eclipso.

La seconda stagione ha anche introdotto Ysa Penarejo nei panni di Jennie-Lynn Scott, Jonathan Cake nel ruolo di Richard Swift/Shade e Keith David come Mister Bones.

La terza stagione di Stargirl debutterà su The CW, ma non se ne conosce ancora la data ufficiale.

Fonte: Comic Book