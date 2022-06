Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo un primo accenno giunto da Twitter, The CW ha rilasciato il primo teaser trailer della terza stagione di Stargirl. Il video anticipa alcuni grandi cambiamenti per Courtney Whitmore (Brec Bassinger), in particolare la presenza di Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale) e la collaborazione con Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy).

Al momento non si conoscono i dettagli della nuova stagione, ma in precedenza Bassinger ne ha anticipato il tema con una parola: Frenemies (una persona con cui si ha un buon rapporto nonostante una fondamentale antipatia o rivalità).

"Sapete cosa? Lo dirò e basta. Ci sarà un omicidio misterioso! E assisteremo a come il bene e il male vivranno insieme in una città scoprendo chi è l'assassino", ha dichiarato l'attrice all'inizio di quest'anno.

L’idea del bene e del male che convivono è l'elemento cruciale di questa nuova stagione: alla fine della seconda è stato rivelato che i Crocks - Larry “Crusher” Crock/Sportsmaster (Neil Hopkins) e Paula Brooks/Tigress (Joy Osmanski) - vivranno accanto ai Whitmore-Dugan. Inoltre, la presenza di Cindy Burman renderà le cose ancora più interessanti.

La terza stagione di Starlgirl debutterà su The CW questo autunno.

Fonte: Comic Book