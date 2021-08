Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato la sinossi per Summer School: Chapter Four, il quarto episodio della seconda stagione di Stargirl. La sinossi anticipa molte rivelazioni sorprendenti nell’episodio, incluso il ritorno di Sportsmaster (Neil Hopkins) e Tigress (Joy Osmanski), nemici della prima stagione. Considerato come i loro compagni della Injustice Society sono stati pesantemente sconfitti nel finale della stagione scorsa, sarà interessante vedere in che modo i due ritorneranno.

Di seguito, la sinossi dell’episodio:

“THE DEVIL IN THE SHADOWS – Mentre Pat (Luke Wilson) considera il dire la verità a Courtney (Brec Bassinger) riguardo il passato di Eclipso, una visita a sorpresa da parte di Crock (Neil Hopkins) e Paula (Joy Osmanski), coglie lui e Barbara impreparati. Un teso incontro con The Shade (Jonathan Cake) fornisce a Courtney alcune preziose informazioni. Finalmente, Cindy (Meg DeLacy) fa la sua mossa.

Saranno presenti nell’episodio anche Amy Smart, Yvette Monreal, Cameron Gellman, Anjelika Washington e Trae Romano. Episodio diretto da Lea Thompson e scritto da Taylor Steitz”.

In un’intervista per Digital Spy nei mesi scorsi, Osmanski ha detto:

“Sento che nella seconda stagione, gli shows hanno un’opportunità per approfondire ed essere più oscuri, e penso che ne vedremo delle belle, riguardo le forze del male al lavoro. Nella prima stagione, Tigress e Sportsmaster sono i cattivi, ma ciò che hanno fatto non sarà comparabile a quello che accadrà nella seconda stagione”.

Nella seconda stagione di Stargirl, ci saranno interessanti cambiamenti di tono, con l’arrivo di The Shade, e del malfamato cattivo dei fumetti DC Eclipso (Nick Taraby).

Durante un recente evento stampa virtuale, lo showrunner Geoff Johns ha detto:

“È stata una sfida, ma questo è quello che volevamo dalla seconda stagione. Siamo molto, molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto per la prima stagione, e per la seconda volevamo essere lo stesso show con gli stessi personaggi che si amano, e che vogliono aiutarsi, e che vogliono essere buoni e fare cose buone, ed amare ed essere amati, ed avere ancora senso dell’umorismo e cuore. Ma prendendo un tono differente, in modo da non ripeterci. Così questa stagione tendiamo verso elementi che mi hanno ispirato quando ero bambino, come Lost Boys, o Nightmare on Elm Street, o Young Sherlock Holmes, un film che nessuno conosce ma che amavo quando ero piccolo, perché era un po’ spaventoso, e noi vogliamo portare elementi spaventosi nella stagione”.

Summer School: Chapter Four andrà in onda il 31 agosto su The CW.

Fonte: Comic Book