Matteo Rossi

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre in Italia è attualmente in onda su Rai 4 la prima stagione, in America si attende ormai a giorni la premiere della nuova annata della serie tratta dai fumetti DC, Stargirl.

Dopo aver affrontato Icicle (Neil Jackson di Absentia) e l’Injustice Society of America, i prossimi episodi vedranno Courtney Whitmore (Brec Bassinger) e tutti i suoi compagni scontrarsi con una minaccia a dir poco impegnativa.

Come sanno da tempo i fan, gli eroi si troveranno la strada sbarrata dal potentissimo Eclipso, interpretato da Nick Tarabay (Spartacus), un’antica entità in grado di corrompere l’animo umano, amplificando gli impulsi più oscuri.

Nonostante la sua presenza porterà lo show ad assumere atmosfere e toni decisamente più dark, come confermato da alcuni membri del cast, spazio sarà concesso anche ad elementi più leggeri e lieti.

Stando infatti al creatore, Geoff Johns (Smallville), la seconda annata alimenterà anche una certa vena romantica.

"Le storie d'amore che crescono e maturano nel tempo sono solo una parte dello show”- ha dichiarato il fumettista - “Direi che nel caso di Rick e Beth, quella è una relazione molto profonda e la su evoluzione verrà esplorata nel corso delle stagioni. Allo stesso modo, il rapporto fra Courtney e Cameron. Ci sarà più romanticismo in arrivo man mano che la serie proseguirà”.

I nuovi episodi di Stargirl debutteranno sulla rete The CW il prossimo 10 agosto.

Fonte: Comic Book