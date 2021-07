Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il finale della prima stagione di Stargirl ha dato ai fan un assaggio di quello che accadrà nella prossima: mentre la giovane Justice Society of America trionfava contro la Injustice Society, attorno a loro era piombata l'oscurità.

A tal proposito, Geoff Johns ha chiarito che il secondo capitolo della serie The CW sarebbe stato molto spaventosa:

"Quella prima scena era volutamente misteriosa perché volevo che tutti sapessero che ci sarebbe stato un cambiamento tonale in questa stagione. Ci saranno un sacco di umorismo e di divertimento. Ma era importante, ho pensato, farvi sapere che questa stagione farà paura. Per per quanto riguarda Eclipso, apparirà in carne ed ossa: vedrete Nick Tarabay con il suo orrendo trucco. Volevamo costruire quel momento in modo che quando finalmente avrebbe messo piede a Blue Valley per davvero, si sarebbe sentito desiderato. Penso e spero che quando la gente vedrà quell'episodio, sarà sia felice che terrorizzata".

La star della serie Joy Osmanski, che interpreta Paula Brooks/Tigress, ha precedentemente sottolineato che la seconda stagione farà accapponare la pelle, tanto che i suoi figli non la guarderanno.

La prima stagione di Stargirl della DC è ora in streaming su HBO Max. La seconda stagione debutterà su The CW martedì 10 agosto.

Se vuoi saperne di più sul cast, le anticipazioni e il trailer, consulta la nostra guida completa!

Fonte: Comic Book