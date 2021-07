Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 24 luglio 2021

Stargirl è una serie TV statunitense basata sull'eroina creata da Geoff Johns per DC Comics, che segue le vicende della giovane Courtney Whitmore la quale dopo dieci anni dalla morte dei componenti della Justice Society America e dopo aver ritrovato un prezioso cimelio, rifonda una nuova società di supereroi.

Lo show è andato originariamente in onda sul canale streaming DC Universe ed è poi stato trasmesso dal canale The CW. Quando è stata rinnovata per un secondo capitolo, la serie TV è diventata a tutti gli effetti un prodotto originale di The CW.

Stargirl è prodotta da Warner Bros. TV, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions, mentre Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns figurano tra i produttori esecutivi.

La trama

Ecco la sinossi ufficiale di Summer School: Chapter One, il primo episodio della seconda stagione dello show: "Con la pausa estiva dietro l'angolo, Pat (Luke Wilson) suggerisce alla famiglia di prendersi una vacanza dopo aver visto che Courtney (Brec Bassinger) ha trascorso troppo tempo focalizzata sul suo ruolo da eroina e non abbastanza invece, sui suoi compiti scolastici. Nel frattempo, mentre Beth (Anjelika Washington) tenta di riavvicinarsi a Chuck, si imbatte in un grande segreto che i suoi genitori le tengono nascosto. Yolanda (Yvette Monreal) continua invece, ad essere perseguitata dalla morte di Brainwave, e Rick (Cameron Gellman) traccia segretamente Solomon Grundy dopo aver sospettato a lungo che questi non avesse lasciato la zona".

Saranno presenti nel corso dell'episodio - diretto da Andi Armaganian e scritto da Geoff Johns - anche Amy Smart, Trae Romano, Hunter Sansone e Meg DeLacy.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast

Nel cast della nuova stagione ritroveremo volti già noti:

Brec B assinger : Courtney Whitmore/Stargirl

: Courtney Whitmore/Stargirl Yvette Monreal : Yolanda Montez/Wildcat

: Yolanda Montez/Wildcat Luke Wilson : Pat Dugan/S.T.R.I.P.E.

: Pat Dugan/S.T.R.I.P.E. Anjelika Washington : Beth Chapel/Dottor Mid-Nite

: Beth Chapel/Dottor Mid-Nite Cameron Gellman : Rick Tyler/Hourman

: Rick Tyler/Hourman Amy Smart : Barbara Whitmore

: Barbara Whitmore Trae Romano : Mike Dugan

: Mike Dugan Hina Khan : Anaya Bowin

: Anaya Bowin Meg DeLacy : Cindy Burman/Shiv

: Cindy Burman/Shiv Hunter Sansone : Cameron Mahkent

: Cameron Mahkent Eric Goins : Steven Sharpe/Gambler

: Steven Sharpe/Gambler Joy Osmanski : Paula Brooks/Tigress

: Paula Brooks/Tigress Neil Hopkins : Lawrence Crock/Sportsmaster

: Lawrence Crock/Sportsmaster Nelson Lee : Shiro Ito/Dragon King

: Shiro Ito/Dragon King Henry Thomas : Charles McNider/Dr Mid-Nite

: Charles McNider/Dr Mid-Nite Mark Ashworth: Justin/Cavaliere splendente

A cui si uniranno alcune new entry:

Alkoya Brunson : Jakeem Thunder

: Jakeem Thunder Jim Gaffigan : Yz

: Yz Nick Tarabay: Eclipso

Jonathan Cake: The Shade

Ysa Penarejo: Jade

Episodi, data di uscita e trailer

La prima stagione dello show contava tredici episodi e, salvo imprevisti, la seconda dovrebbe aggiudicarsi lo stesso numero di puntate.

Inoltre, dallo scorso 19 luglio il primo capitolo di Stargirl è stato trasmesso su Rai 4; di conseguenza, per un limitato periodo di tempo, gli episodi della prima stagione, dovrebbero essere disponibili sul servizio di streaming online RaiPlay.

Il debutto di Stargirl 2 è fissato per giovedì 10 agosto su The CW.

Anticipazioni e curiosità

Oltre alle rivelazioni sul personaggio di Eclipso, Johns ha raccontato qualcosa in più sul nuovo capitolo:

"La seconda stagione ci darà la possibilità di affrontare gli altri due preziosi oggetti che Courtney ha rubato: la lanterna di Alan Scott e la penna rosa di Johnny Thunder. Questi due elementi avranno un ruolo decisivo nella storia fin da subito. Per quanto riguarda Jade invece, non abbiamo visto un personaggio esercitare il potere di Lanterna Verde per molto, molto tempo in TV. E il personaggio di Yz non è mai stato sullo schermo prima in live-action. Anche questa è stata una grande sfida".