Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo che i sei film live-action originali della Saga degli Skywalker si sono conclusi con Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, il franchise si è rivolto all'animazione per raccontare altre storie ambientate in quell'universo. Star Wars: The Clone Wars è stato un tale successo che la Disney ha recentemente rilasciato un'ultima settima stagione quasi un decennio dopo la conclusione originale dello show; Star Wars: Rebels ha poi colmato le lacune tra Episodio III e Episodio IV e, più di recente, Star Wars: The Bad Batch ha continuato le storie create da The Clone Wars.

Le serie animate sono state una componente chiave della narrazione per il franchise sin dal successo di The Clone Wars. Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi sono stati arricchiti di dettagli e sono nati anche nuovi personaggi, un esempio è Ahsoka Tano, che ha debuttato nell'animazione da adolescente in The Clone Wars e da adulta in Rebels prima di passare al live-action in The Mandalorian.

A quanto pare un nuovo progetto animato segreto bolle in pentola. Kevin Kiner, il compositore di lunga data di progetti animati di Star Wars, ha infatti fatto una dichiarazione:

“Stiamo lavorando a un nuovo progetto. È un progetto animato. È un progetto di Star Wars. E questo è tutto ciò che possiamo dire. È davvero, davvero dannatamente fantastico, al punto che Lucasfilm e Disney ci danno un'orchestra completa per ogni episodio. È un progetto molto speciale, sono coinvolte delle persone fantastiche e abbiamo il privilegio di farne parte. Probabilmente ho già detto troppo”.

La recente attenzione del franchise è stata sulla narrazione live-action, con la recente fine di The Book of Boba Fett e l'imminente arrivo di Obi-Wan Kenobi. Quindi, con la data di uscita della seconda stagione di The Bad Batch ancora poco chiara, è emozionante sapere che l'animazione di Star Wars è ancora una parte fondamentale della narrazione del franchise.

Fonte: Screen Rant