Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Paramount+ ha pubblicato il nuovo poster per la nuova serie TV spin-off di Star Trek: Discovery, Star Trek: Strange New Worlds. Il poster raffigura la USS Enterprise su un paesaggio desertico, il terreno che fa riferimento all'infanzia di Christopher Pike trascorsa a Mojave, in California, in cui viene ritratto in sella a un cavallo.

Star Trek: Strange New Worlds riporta Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nei panni di Numero Uno ed Ethan Peck nei panni dell'ufficiale scientifico Spock. La serie seguirà Pike, Spock e Numero Uno prima che il Capitano Kirk salisse a bordo della USS Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi in tutta la galassia.

Durante lo Star Trek Day, Paramount+ ha rilasciato una prima occhiata a Star Trek: Strange New Worlds. Il video mostrava Mount nei panni del capitano Christopher Pike che indossava un'uniforme dorata della Flotta Stellare di nuova concezione, ma che ricorda l'uniforme indossata dal capitano James T Kirk in Star Trek.

Star Trek: Strange New Worlds - che è già stato rinnovato per una seconda stagione - sarà trasmesso in streaming il 5 maggio esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti, in America Latina e in Australia. Al momento, non è chiaro se, quando e dove sarà disponibile per lo streaming in Italia.

Fonte: Comic Book