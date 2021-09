Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

In una nuova featurette pubblicata durante lo Star Trek Day, i membri del cast precedentemente annunciati vengono visti per la prima volta in costume mentre confermano i ruoli che interpreteranno in Star Trek: Strange New Worlds: Celia Rose Gooding interpreterà Nyota Uhura, Jess Bush sarà l'infermiera Christine Chapel, Babs Olusanmokun vestirà i panni della Dottoressa M'Benga, Christina Chong darà vita a La'an Noonien-Singh, Melissa Navia sarà il tenente Erica Ortegas e Bruce Horak, appena annunciato, interpreterà Hemmer.

Appariranno inoltre Ethan Peck, Anson Mount e Rebecca Romijn che riprendono i rispettivi ruoli dalla seconda stagione di Star Trek: Discovery Spock, Christopher Pike e Numero Uno, rispettivamente.

Il nuovo spettacolo Paramount+ si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato la U.S.S. Enterprise quasi fino al regno del Capitano Kirk.

Fonte: Deadline