Star Trek: Lower Decks 2: Pubblicato il Trailer di Metà Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Alcune settimane fa sono state svelate le immagini della seconda stagione della serie animata Star Trek: Lower Decks, e con questo secondo capitolo il franchise ha tagliato uno storico traguardo. L'ultimo episodio andato in onda, We'll Always Have Tom Paris, è infatti la puntata numero 800 della storia di Star Trek, considerando le produzioni televisive.

Questo evento arriva poco prima della celebrazione del Star Trek Day, nel corso del quale Paramount+ ha rilasciato il nuovo trailer di metà stagione per la seconda parte della serie TV animata. Durante il panel era presente il creatore, showrunner e produttore esecutivo Mike McMahan e i componenti del cast Eugene Cordero e Noël Wells, oltre a un video a sorpresa con Jack Quaid e Tawny Newsome.

Il trailer si focalizza sul viaggio di Lower Decks nel The Mirror Universe e il ritorno della specie cyborg Borg.

Il vincitore dell'Emmy Award Mike McMahan (Rick and Morty) ha sviluppato la serie TV come il primo show animato di Star Trek, che si concentra sull'equipaggio di supporto in servizio su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. I guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali, spesso mentre molte anomalie fantascientifiche scuotono la nave.

Ecco il trailer:

Fonte: Comic Book