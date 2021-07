Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Trek: Lower Decks, durante il Panel di Star Trek Universe del recente Comic-Con, la rete televisiva Paramount ha rilasciato nuove immagini dei primi episodi della nuova stagione intitolati: Strange Energies e Kayshon, His Eyes Opens.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il primo episodio vede l'ufficiale Boimler (Jack Quaid) sempre all'ambìto comando del capitano Ryker (Jonathan Frakes) sulla U.S.S. Titan. Il secondo episodio invece narra l'arrivo sulla U.S.S. Cerritos di un Tamarian, una razza che si esprime solo per metafore, comparso per la prima volta nel secondo episodio della stagione cinque di Star Trek: The Next Generation. Nel frattempo l'ufficiale Beckett Mariner (Tawny Newsome), continua ad essere l'elemento di disturbo della U.S.S. Cerritos.

Nel corso di un’intervista l’attore Jack Quaid, ha avuto modo di esprimere qualche riflessione sulla seconda stagione della serie TV:

"Lavorare alla seconda stagione è stato bellissimo. Amo moltissimo questo show e penso che la prima stagione sia finita con un cliffhanger così grandioso e ora Boimler è a bordo della Titan, ed è stata una cosa estremamente divertente da registrare. L’unico problema riscontrato nel registrare durante la pandemia è stato che per la prima stagione avevo avuto modo di lavorare vicino a Tawny Newsome, mentre stavolta non abbiamo potuto farlo, ma è stato lo stesso molto divertente. Anche se abbiamo lavorato attraverso Zoom, collaborare con Mike McMahan, Brad Winters e il resto della crew è sempre una grande gioia. E soprattutto amo interpretare Boimler. È un adorabile imbranato e gli voglio molto bene".

La serie animata creata da Mike McMahan - che ha lavorato anche a Rick and Morty e Solar Opposites - ritornerà il 12 agosto sulla piattaforma di Amazon Prime Video ad affrontare le nuove folli avventure della U.S.S. Cerritos.

Fonte: Comic Book