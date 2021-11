Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre Hollywood è alle prese con la morte accidentale della direttrice della fotografia di Rust Halyna Hutchins, lo sceneggiatore e regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha speso alcune parole sulle precauzioni prese sul set della sua serie che, come sappiamo, è piuttosto violenta:

"Ovviamente abbiamo molti tecnici di scena, ma la Corea non è un Paese così propenso a permettere il possesso di armi a chiunque, quindi solo la polizia può avere e possedere una pistola. Per questo motivo, i proiettili non sono così facilmente reperibili come in America, quindi c'è una possibilità molto bassa che si verifichino problemi di sicurezza sul set. In vita mia, infatti, non ho mai visto un vero proiettile. Li ho visti solo nei film".

Di recente Dong-hyuk ha confermato che la serie coreana avrà un secondo capitolo. Il regista e scrittore del fortunato show Netflix ha parlato con l'Associated Press del trionfo ottenuto sulla piattaforma di streaming e della fama ottenuta:

“Vedere Squid Game diventare lo show Netflix numero uno negli Stati Uniti era un sogno che avevamo. Era un obiettivo che avevamo. Abbiamo fatto del nostro meglio per farlo accadere. Tuttavia, non avrei mai immaginato che sarebbe diventato il fenomeno culturale che è oggi”.

Fonte: Variety