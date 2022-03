Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

In prossimità del finale della terza stagione, andato in onda durante la scorsa notte, arriva la notizia che la produzione della quarta stagione di Snowpiercer è già in corso a Vancouver, con un nuovo showrunner al timone e alcuni volti familiari che si uniscono a Daveed Diggs e Jennifer Connelly davanti alla telecamera. Al momento non ci sono dettagli sui rispettivi ruoli. Inoltre, è stato annunciato che Clark Gregg, il veterano di Iron Man, Iron Man 2, Thor, The Avengers e, per la maggior parte delle sue sette stagioni, Agents of S.H.I.E.L.D. salirà a bordo della gelida corsa post-apocalittica di TNT.

Dopo un lungo viaggio per trovare un posto potenzialmente ospitale, la terza stagione di Snowpiercer è giunta a un finale piuttosto teso.

Tratto dalla graphic novel Le Transperceneige, fumetto di fantascienza post-apocalittico, ideato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, lo show è stato rinnovato per un quarto capitolo ancor prima del debutto del terzo.

I responsabili della programmazione del canale TNT che distribuisce la serie TV in America, Sam Linsky e Adrienne O'Riain hanno voluto commentare il rinnovo con entusiasmo:

"Snowpiercer è una serie di grande successo che continua ad appassionare tantissimo gli spettatori. Ogni stagione è un viaggio emozionante e pieno di colpi di scena con trame che continuano a evolversi e colpire il pubblico. Noi non potremmo essere più entusiasti di continuare a far andare avanti il treno".

Non ci sono notizie sulla data di debutto della quarta stagione.

