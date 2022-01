Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'ultima volta che ci siamo sintonizzati su Snowpiercer, dramma distopico di TNT disponibile su Netflix, Layton e Ruth, esiliati nella Big Alice, ideano un piano per riprendere il controllo dello Snowpiercer. Con l’aiuto di Javier (Roberto Urbina) e Alexandra (Rowan Blanchard), i due riescono a tornare sul treno riunendo i propri sostenitori. Josie (Katie McGuinness) intanto distrugge il vagone Acquario, separando i vagoni di testa dagli altri 1.023.

Come conferma la sinossi, la terza stagione riprenderà con Layton e il suo gruppo al comando di un piccolo treno pirata composto da 10 vagoni, impegnati nella ricerca di Melanie e di un luogo dalle temperature miti per ricominciare la civiltà. Sullo Snowpiercer, invece, Mr. Wilford sta consolidando il suo potere, in attesa del ritorno di Layton.

L'equipaggio del treno pirata sta quindi continuando la missione di Melanie, seguendo una scia di satelliti meteorologici per cercare qualsiasi "punto più caldo" sulla Terra, dove il grande congelamento si sta finalmente attenuando.

Il fatto è che, come dice Alex in un episodio, il treno dei pirati è fondamentalmente un jet pack legato a un pattino a rotelle, quindi è molto incline a "surriscaldarsi", come Daveed Diggs e Rowan Blanchard condividono nel video in calce. Al contrario, la Big Alice è ghiacciata, creando condizioni estremamente rigide mentre Ruth, Pike e altri lottano per sopravvivere.

La terza stagione di Snowpiercer sarà rilasciata su Netflix il 25 gennaio. Scoprine tutte le informazioni in questo articolo!

Fonte: TVLine