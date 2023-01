Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La quarta e ultima stagione di Snowpiercer, l'unica serie originale sopravvissuta di TNT, non andrà in onda sulla rete.

"Possiamo confermare che TNT non manderà in onda la quarta stagione di Snowpiercer", si legge in una dichiarazione di un portavoce della rete. “È stata una decisione difficile, ma la nostra ammirazione per i talentuosi scrittori, attori e troupe che hanno dato vita allo straordinario mondo post-apocalittico di Snowpiercer rimane forte. Abbiamo lavorato in collaborazione con i produttori dallo scorso anno per aiutare la serie a trovare una nuova casa dove i fan possano continuare a godersi la storia avvincente e l'eccezionale esperienza visiva. Non vediamo l'ora di lavorare con loro su progetti futuri".

In effetti, sono già in corso alcune conversazioni su una nuova casa per il dramma distopico:

"Adoriamo Snowpiercer e crediamo che la quarta stagione completi una storia con un talento incredibile che intratterrà gli spettatori mentre esploreranno le questioni del cambiamento climatico e della guerra di classe", hanno dichiarato il CEO/partner di Tomorrow Studios Marty Adelstein e il presidente/partner Becky Clements in una dichiarazione congiunta. “Siamo così appassionati di questa serie che abbiamo acquisito i diritti per controllare il franchise. Speriamo di trovare presto il partner perfetto e concludere un grande viaggio con l'ultima stagione".

Fonte: TVLine