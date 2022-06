Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

Mentre il binario giunge al capolinea, la velocità diminuisce e i freni stridono, il treno a moto perpetuo - che ha consentito la sopravvivenza del genere umano - si prepara a concludere la sua eterna corsa.

A pochi mesi dalla conclusione della terza stagione, arriva la triste notizia che i prossimi episodi, attualmente in produzione in Canada, segneranno l’epilogo delle vicende narrate in Snowpiercer.

Lo show, basato sull'omonimo film di Bong Joon-ho del 2013, a sua volta tratto dalla graphic novel di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette del 1982 Le Transperceneige, trasporta il pubblico in un futuro distopico, dove il mondo si è ormai trasformato in una lunga landa ghiacciata, e i pochi superstiti vivono a bordo del treno Snowpiercer.

In continuo moto perpetuo, la locomotiva compie un incessante tragitto intorno al mondo, mentre al suo interno vige un regime classista, con i passeggeri più ricchi che occupano i vagoni di testa godendo di tutti gli agi disponibili, mentre i poveri che sono stivati nella coda, tentano di sopravvivere con pochi mezzi a disposizione. Questa crudele ripartizione è però destinata a portare a una rivolta, che cambierà per sempre lo status quo.

Fonte: Screen Rant