Snowpiercer 4 ci sarà! Nuovo Rinnovo per la Serie TV di TNT

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La rete statunitense TNT rinnova la serie TV di fantascienza Snowpiercer per una quarta stagione.

Tratto dalla graphic novel Le Transperceneige, fumetto di fantascienza post-apocalittico, ideato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, lo show è stato rinnovato per un quarto capitolo ancor prima del debutto del terzo.

La notizia è stata ufficialmente resa pubblica da un video, che mostra il protagonista della serie TV l'attore californiano Daveed Diggs che rivela il rinnovo ai fan conquistati questa storia distopica che ha raccolto, negli anni, milioni di spettatori sempre più curiosi di scoprire cosa accadrà a quei superstiti del genere umano rinchiusi su un treno che viaggia di continuo intorno al mondo.

I responsabili della programmazione del canale TNT che distribuisce la serie TV in America, Sam Linsky e Adrienne O'Riain hanno voluto commentare il rinnovo con entusiasmo:

"Snowpiercer è una serie di grande successo che continua ad appassionare tantissimo gli spettatori. Ogni stagione è un viaggio emozionante e pieno di colpi di scena con trame che continuano a evolversi e colpire il pubblico. Noi non potremmo essere più entusiasti di continuare a far andare avanti il treno".

Non ci sono notizie sulla data di debutto della quarta stagione, mentre la terza stagione andrà in onda il 25 gennaio 2022. Le prime due stagioni di Snowpiercer sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book